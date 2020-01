Gazzetta - Brutte notizie in vista dell'Inter: Koulibaly non recupera, in dubbio altri due azzurri

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista della sfida di lunedì prossimo contro l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Koulibaly difficilmente riuscirà a recuperare. L’infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara col Parma è serio e, probabilmente, non basterà un mese per il suo rientro. Difficile il recupero anche per Maksimovic mentre può farcela Mertens, anche se resiste - secondo La Gazzetta dello Sport - qualche perplessità.