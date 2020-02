Gazzetta: "Cori razzisti colti con chiarezza dalla tribuna, chissà se anche gli ispettori li avranno sentiti"

Cori razzisti e le scuse di Claudio Ranieri ai napoletani nel post gara. Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del brutto comportamento dei tifosi della Sampdoria: "Se il Napoli ha lottato con se stesso e con gli avversari, la Samp ha stupito negativamente per l’apatia iniziale e positivamente per la reazione caratteriale più che tecnica. Quagliarella e Gabbiadini hanno trascinato i compagni con la loro tenacia, ma non è bastato. Postilla finale: i soliti, beceri cori razzisti contro Napoli li abbiamo colti con estrema chiarezza dalla tribuna. Ranieri si è scusato, chissà se stavolta li avranno sentiti anche gli ispettori federali".