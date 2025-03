Gazzetta - Formazione anti-Fiorentina: Conte ha il solito dubbio

Si parla di possibili scelte di formazione di Conte in vista della sfida di domenica alla Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Gilmour è ancora favorito su Billing per sostituire Anguissa. Il dubbio principale di Conte è sul modulo: o 3-5-2 con Olivera a sinistra e ancora Raspadori accanto a Lukaku oppure 4-3-3 con Spinazzola alto e panchina per Jack. Conte ha ancora diversi giorni per riflettere e prendere la decisione definitiva.

