Gazzetta - Gattuso non si fida del Napoli: dopo il Lecce sconforto totale per il tecnico

Rino Gattuso ancora non vuole fidarsi totalmente del suo Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico tema nuovi cali di tensione come ad esempio quello subito nella gara interna col Brescia. "La fiducia è una cosa seria - scrive il quotidiano - e Rino Gattuso preferisce accordarla per gradi. Il suo Napoli non sempre l’ha convinto lasciandolo incredulo, in alcune occasioni, per le opportunità mancate. Non è bastato il cambio in panchina per eliminare quella che è una costante da inizio stagione, ovvero, i punti lasciati contro le squadre di medio-bassa classifica".

Anche il quotidiano ricorda come nella testa dell'allenatore ci sia l'inatteso ko interno al San Paolo contro i salentini: "L’ultimo affronto il Napoli l’ha subito dal Lecce, un paio di settimane fa, che ha violato il San Paolo, gettando nello sconforto l’allenatore".