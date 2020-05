Gazzetta - Il calcio può ripartire da Napoli-Inter di Coppa Italia: l'idea piace a Spadafora

Finalmente è arrivato il giorno in cui ci sarà l'incontro tra governo e vertici del calcio per decidere delle sorti del campionato. Tra le varie soluzioni da adottare, c'è anche quella delle prime partite da disputare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che qualcuno spinge per ripartire con i recuperi della venticinquesima giornata, gli altri per il turno completo della ventisettesima, altri ancora per ricominciare dalle semifinali di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juve-Milan, una soluzione che non dispiacerebbe al ministro Spadafora. Per le date di ripartenza è ballottaggio tra 13 e 20 giugno.