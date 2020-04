Gazzetta - Il diktat di Mertens ad ADL: "Niente rinnovo senza accordo sulle multe"

La questione multe e la possibilità che il Napoli adisca le vie legali per danni d'immagine per la questione ammutinamento è uno dei motivi che sta frenando il discoro rinnovi in casa Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza i casi di Dries Mertens e Josè Callejon, entrambe con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno (salvo deroghe per lo stop legato all'emergenza Coronavirus).

"Oltre a Zielinski, anche Mertens ha detto chiaro ad ADL di non voler discutere il rinnovo senza trovare un accordo sulle questioni insolute. L'altro contratto in scadenza, lo spagnolo José Callejon, è in una situazione simile" scrive la rosea..