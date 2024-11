Gazzetta - Lukaku andava espulso e Massa rischia di non arbitrare nel prossimo turno

Per La Gazzetta dello Sport, Lukaku andava espulso per somma di gialli contro la Roma. Ecco perché Davide Massa, l'arbitro dell'incontro, rischia di non essere in campo nel prossimo fine settimana.

Ne parla proprio il quotidiano oggi in edicola: "Davide Massa la prossima di Serie A la vedrà probabilmente in veste di Var o di Quarto Uomo: niente campo, questa è la sensazione che trapela dai vertici arbitrali dopo la direzione di Napoli-Roma. Va visto come uno stop punitivo o turnover fisiologico? Forse più la seconda della prima (ma chi fa bene viene riproposto: succederà a Rapuano?): di certo quei due gialli al belga andavano mostrati".