Gazzetta - Malcuit ottimista per il recupero: può farcela entro marzo

Lavoro duro per tornare il prima possibile. L'edizione odierna della Gazzetta dello sport parla di Kevin Malcuit e del suo processo di riabilitazione dopo l'infortunio di ottobre: "Il laterale lavora duramente in palestra ed è ottimista per un suo rientro addirittura entro il mese di marzo. Il francese, che ha postato un video su Instagram mostrando i miglioramenti, si era rotto i legamenti del ginocchio destro lo scorso 27 ottobre a Ferrara, contro la Spal".