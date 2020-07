Gazzetta - Napoli, tabellone che fa paura ma prima c'è il Barça imbattuto in casa dal 2013

C'è una Champions che mette paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferimento a Juve e Napoli, obbligate a superare Lione e Barcellona, prima di finire nella parte terribile del tabellone con City, Real Madrid e Bayern più eventuale derby. E ce n’è poi una più abbordabile per l'Atalanta col Psg nei quarti fermo da mesi e presumibilmente l’Atletico in semifinale: "Da un lato tutte le grandi storiche, le favorite, un albo d’oro di 26 Champions concentrate in poche sfide e, per non farsi mancare niente, l’incrocio delle vincenti degli ottavi. Per vedere il Da Luz dovranno tutte attraversare una selva oscura. Dall’altro lato, le magnifiche debuttanti (Atalanta e Lipsia) e le grandi sconfitte della storia (Atletico e Psg)".

NAPOLI - "Il Barcellona al Camp Nou ha il record della striscia più lunga senza sconfitte (35 partite): non perde da settembre 2013. Ed è ipotizzabile che l’atteggiamento del Napoli sia di chiusura e ripartenza, come all’andata quando, fino all’uscita di Mertens e all’intuizione che avrebbero dovuto arretrare per aprirsi spazi, Messi e c. non avevano capito niente. Ma in casa difficilmente il Barça ha strategie diverse dall’aggressione totale".