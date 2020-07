Gazzetta promuove l'arbitro Rocchi: "Cartellini equilibrati e buona lettura degli episodi"

E' stato Gianluca Rocchi ad arbitrare Napoli-Roma di ieri sera, in sostituzione a Marco Di Bello, il fischietto inizialmente designato. Com'è stata la prova del direttore di gara visto ieri al San Paolo? Positiva, anche secondo La Gazzetta dello Sport: "Cartellini equilibrati e buona lettura degli episodi, come al 24’ quando Dzeko frana a terra dopo il tocco di Manolas, che valuta da vicino ininfluente facendo cenno al giallorosso di alzarsi. Al 48’ giallo per Koulibaly pericoloso su Mkhitaryan: aveva già rischiato in avvio, il cartellino è corretto. Così al 71’ quando il Napoli protesta per un potenziale mani di Fazio in area ma non c’è nulla: il giallorosso respinge col corpo. [...] Giusto sul finale si perde un fallo appena fuori area di Koulibaly su Cristante".