Gazzetta racconta: "Al 19' del secondo tempo un gesto di Mihajlovic è la svolta della partita"

Napoli in controllo nel primo tempo, poi emerge il Bologna. C'è stato un episodio, decisivo, a cambiare il volto della partita. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Al 19’ del secondo tempo Sinisa dà il segnale di scatenare l’inferno. Gattuso si sta sgolando come una radio a volume fuori-controllo e lui, Mihajlovic, si gira verso la propria panchina e calcia di sinistro: la bottiglietta. È lì, in quell’istante, che il suono della bevanda contro un cartellone fa da “gong” a un Bologna fino a quel momento molto... suonato dal ritmo napoletano. Rino intuisce il pericolo e infatti tutto finisce con due gol annullati al Bologna, un palo di Danilo e il colpo di machete elegante di Barrow per l’8° gol stagionale".