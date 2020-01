Gazzetta su Koulibaly: "In estate sarà ceduto, ma vorrà riscattarsi dopo prima parte deludente"

Tanta voglia di rientrare. Kalidou Koulibaly ieri ha annunciato il suo ritorno in gruppo, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport questi saranno gli ultimi mesi in maglia Napoli per il difensore: "In una stagione deludente per parecchi versi in casa Napoli, di Kalidou si ricordano due splendide prove, entrambe contro il Liverpool, per rimarcare il valore internazionale di un difensore che probabilmente la prossima estate sarà ceduto. Ma il legame di Koulibaly con la città è tale che nei prossimi quattro mesi KK vorrà riscattarsi per lasciare il Napoli più in alto possibile. Il centrale spera di rientrare lunedì nel posticipo con la Sampdoria, ma Gattuso e lo staff medico ci vanno cauti visto che il Napoli in febbraio dovrà sostenere 7 gare in 27 giorni".