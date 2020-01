Gazzetta su Llorente: "Se Inter torna alla carica può già dire addio"

Fernando Llorente potrebbe cambiare maglia in questa ultima giornata di mercato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega: "Lo spagnolo da tempo è in una ristretta lista di attaccanti richiesti da Antonio Conte all’Inter. Se i nerazzurri bussassero a casa Napoli sarebbero accolti e ascoltati. A patto che nel frattempo non sia partito Mertens, perché comunque un’alternativa a Milik, Gattuso dovrà averla. In attesa che poi in estate arrivi Petagna e si completi la rivoluzione avviata in questo gennaio".