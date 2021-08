Genoa-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti ha risolto il dubbio in attacco

Secondo La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha già risolto il dubbio in attacco: per sostituire Osimhen ricorrerà a Insigne falso 9, con Lozano titolare sulla sinistra e Politano confermato a destra. Non ci sarà, dunque, Petagna. In mediana spazio a Elmas, visto che Zielinski non è neanche stato convocato. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Kallon

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano