Ghoulam redivivo, CdM: "Lo staff di Gattuso sta recuperando un grande patrimonio"

Ieri è stata anche la partita del ritorno in campo di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha firmato l'assist per il gol di Lozano, esaltando così il suo ritorno sul terreno di gioco dopo tanti mesi di stop. Il Corriere del Mezzogiorno ha posto l'attenzione proprio sulla prova del giocatore azzurro: "Ghoulam ha fatto fatica a recuperare la rapidità, la reattività e la capacità nelle letture spazio-temporali. Gattuso e il suo staff non hanno accettato la sentenza del destino, stanno recuperando un grande patrimonio.

Ghoulam ha preso fiducia in allenamento, ha capito che stava arrivando il suo momento e a Verona ha dato un calcio alle difficoltà che l’hanno tormentato".