Giocatori in motorino e poi sul bus scoperto: l'idea di ADL bocciata per ordine pubblico

L'ultima idea di Aurelio De Laurentiis, bocciata però dall'amministrazione comunale per ragioni dell'ordine pubblico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima idea di Aurelio De Laurentiis, bocciata però dall'amministrazione comunale per ragioni dell'ordine pubblico. Come rivela l'edizione odierna di Repubblica, il patron del Napoli avrebbe voluto una sfilata su bus scoperto che i calciatori avrebbero raggiunto in motorino.

“Il Napoli aveva pensato pure ad un effetto “scenografico” con i giocatori che avrebbero raggiunto il bus in sella a motorini, ma è arrivato lo stop per ragioni ordine pubblico e la società non ha potuto far altro che adeguarsi” si legge sul quotidiano