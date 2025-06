Da Mazzocchi e Simeone ai rientranti dai prestiti: le ultime sul fronte cessioni

Tanti acquisti, o almeno questi sono i piani. Ma il Napoli dovrà lavorare parecchio anche alle uscite. Da Pasquale Mazzocchi ad Alessandro Zanoli, da Alessio Zerbin a Jens Cajuste, da Jesper Lindstrom a Michael Folorunsho: sono tutti in lista partenze. E le ultime vengono raccontate dal Corriere dello Sport:

"Mazzocchi piace al Sassuolo, mentre il giovane Hasa andrà in prestito a ‘farsi le ossa’. Anche Ngonge è sul piede di partenza, con l’interesse di club importanti come Torino e Monaco, mentre per Simeone tra le tante estimatrici ci sono Siviglia e Pisa. Le cessioni dei “prestiti di ritorno” possono generare altri introiti: Zanoli potrebbe rientrare in un’operazione con il Bologna, e Zerbin, che torna dal prestito al Venezia è pronto a ripartire.

Rientrano alla base anche Ambrosino (piace al Cagliari) e Cajuste. Discorso diverso, invece, per Michael Folorunsho, rientrato dalla Fiorentina dopo un infortunio, e Jesper Lindstrom, che l’Everton non ha riscattato. L’esterno danese, purtroppo, è stato costretto a fermarsi a marzo per un intervento di ernia inguinale, limitando la sua visibilità nel mercato".