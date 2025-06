Lucca o Nunez? CdM: "Il Napoli ha tutti gli accordi per uno, ma spera nell'altro"

vedi letture

Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sono i due attaccanti in cima alla lista del Napoli, che ha la necessità di acquistare un centravanti che possa affiancare e a volte sostituire Romelu Lukaku. Il bomber dell'Udinese è più semplice da raggiungere, ma il club azzurro spera anche di riuscire ad acquistare l'uruguaiano del Liverpool. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per l’attacco il Napoli gioca con la strategia dell’attesa, osserva l’evoluzione della vicenda Osimhen, studia le proposte per Simeone, ha tutti gli accordi pronti per Lucca ma confida nell’idea ambiziosa di portare a casa Darwin Nunez".

Di Lucca Conte parlò molto bene dopo l'ultimo Napoli-Udinese: "Loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95' esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. E' inevitabile che se vuoi mettere pressione all'avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi. E' difficile giocargli contro, li pressi alto, hanno sempre questa palla lunga per Lucca, che è molto dominante da punto di vista fisico. Quindi tante volte ci hanno costretto a fare delle rincorse indietro. E' inevitabile che c'è anche un dispiego energetico e fisico, che comunque non è semplice da recuperare".