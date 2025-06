Che crescita con ADL! Gazzetta: "Ora il Napoli vale più di un miliardo di euro"

Il Napoli oggi vale più di un miliardo di euro. Con precisione 1,1 miliardi, frutto della sapiente gestione di Aurelio De Laurentiis. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Realizzerebbe una plusvalenza ancor più grossa (di Lotito) Aurelio De Laurentiis, qualora decidesse di privarsi del Napoli. Nel 2004 rilevò il club dal fallimento con un prestito di 32 milioni poi rimborsato dal club.

Effettuò nei primi due anni versamenti per 16 milioni, poi basta. In questo arco di tempo il Napoli ha riportato profitti aggregati per 141 milioni, puntualmente reinvestiti per la crescita di un club che ora vale 1,1 miliardi e vanta una posizione finanziaria netta positiva".