Osimhen ha già rifiutato più di una proposta, ma l'Al Hilal tornerà alla carica: la situazione

Le stagioni di Victor Osimhen al Napoli si sono chiuse, ma costruire un rapporto sereno non sarà semplice. L'attaccante nigeriano ha un valore indiscutibile, con una clausola di 75 milioni per le offerte estere. Se dovessero arrivare proposte dall'Italia, il Napoli sarebbe aperto a trattative solo su cifre più alte. Da mesi il club partenopeo ha ricevuto interessamenti, tra cui quello dell'Al-Hilal, che avrebbe effettuato un immediato trasferimento se Osimhen avesse accettato. Ma il nigeriano ha rifiutato il trasferimento in Arabia, perdendo così l'opportunità di partecipare al Mondiale per club, preferendo rimanere nella sua posizione attuale.

Con la scadenza del prestito al Galatasaray imminente, il club turco sarebbe disposto a fare follie per trattenerlo, ma la situazione rimane incerta. L'Al-Hilal non ha chiuso le porte e potrebbe tornare a dialogare con il Napoli, cercando eventualmente un accordo o una dilazione. Tuttavia la richiesta rimane di 75 milioni, mentre è difficile prevedere quale sarà la richiesta dell'attaccante stesso. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul fatto che ormai è impossibile una permanenza di Osimhen in azzurro, per questioni sia di volontà che di soldi. Ora staremo a vedere come si risolverà la situazione nei prossimi giorni, prima dell'inizio del ritiro.