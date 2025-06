Lucca-Napoli, accordo da una settimana. Ma con l'Udinese ballano 10mln

Le trattative di mercato richiedono tempo e pazienza; non si possono concludere in un istante, poiché ci sono molteplici parti da mettere d'accordo. Ogni dettaglio conta, e anche le virgole nei contratti possono avere un peso giuridico significativo. Il Napoli è consapevole di ciò che deve fare, e in particolare ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca come attaccante. Sebbene fosse interessato anche a Darwin Nuñez, il Napoli ha già bloccato Lucca. Il club sta utilizzando il tempo non solo per valutare aspetti economici, ma anche per considerazioni tecniche.

Lucca, a 25 anni, rappresenta una scelta solida per presente e futuro, con un fisico promettente e una carriera in crescita: ha realizzato ventitré gol in settantacinque partite, di cui quattordici negli ultimi nove mesi. Il sì ottenuto dal centravanti una settimana fa ha aperto le porte al dialogo con l’Udinese. Tuttavia, la trattativa è ancora in corso: la richiesta dell'Udinese è di 35 milioni, mentre il Napoli ha offerto 25 milioni. Fortunatamente, De Laurentiis e i Pozzo sono in buoni rapporti, il che potrebbe rendere più agevole il percorso verso un accordo finale.