Giuntoli ha scelto Berge: la richiesta del Napoli e la risposta dello Sheffield

L’infortunio di Diego Demme ha complicato, e non poco, i programmi di Spalletti. Si parla della questione centrocampista sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per rivederlo in campo bisogna aspettare la metà di ottobre e di certo non è pensabile che si possa puntare soltanto su Fabian e Lobotka, almeno per il 4-2-3-1.

Giuntoli s’è attivato da tempo per colmare la lacuna, sta provando a convincere lo Sheffield United a cedergli, in prestito, Sander Berge. Ma il club inglese, dopo la retrocessione in Championship, vuole concretizzare e, dunque, cederlo a titolo definitivo: la richiesta è di 15 milioni di euro".