Gli esperimenti che condannano Gattuso

Il Napoli vince ma saluta la Coppa. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea come la squadra azzurra abbia pagato alcune scelte di Rino Gattuso nell'eliminazione subita con gli spagnoli: "Gli esperimenti tattici (la difesa a tre) condannano ancora una volta Gattuso e il suo Napoli, ed è addio anche all’Europa League. Nonostante la vittoria. Resta la piccola consolazione di un volenteroso secondo tempo, quando Rino torna sui suoi passi e corregge il modulo" si legge.

Il quotidiano ricorda poi che con l'eliminazione c'è la data per recuperare il match con la Juve in campionato: "E c’è poco meno di un mese per preparare al meglio la gara della discordia contro la Juve fissata per il 17 marzo".