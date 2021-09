Golden Boy, chi è il migliore Under 21 d'Europa? Su 40 candidati solo 3 giocano in Italia

Il Golden Boy, il premio assegnato da Tuttosport al miglior Under 21 d'Europa grazie al voto di 40 giornalisti di calcio internazionale in rappresentanza delle più autorevoli pubblicazioni di 22 nazioni europee, sta entrando nel vivo. Il quotidiano piemontese era partito da 100 candidati, ma scremando scremando si è arrivati ad avere 40 giocatori in lizza.

C'è poca Italia, con i soli Ihattaren (Sampdoria), Piccoli (Atalanta) e Satriano (Inter) a rappresentare le nostre squadre di Serie A, e il gran favorito resta Pedri, titolare del Barcellona e della nazionale maggiore spagnola. I migliori talenti Under 21 ci sono tutti, eccezion fatta per chi ha già vinto il premio (Haaland, Joao Felix e de Ligt sono ultimi tre ad averlo ottenuto). A metà ottobre si otterrà la short-list finale, intanto di seguito riportiamo l'elenco completo dei candidati ancora in corsa.

I CANDIDATI

Adeyemi (Salisburgo), Ati-Nouri (Wolverhampton), Berrenetxea (Athletic Club), Bellingham (Borussia Dortmund), Boadu (Monaco), Brobbey (Lipsia), Camavinga (Real Madrid), Cherki (Lione); Cho (Angers), Conceiçao (Porto), Ke Ketelaere (Bruges), Destanoglu (Besiktas), Doku (Rennes), Eric Garcia (Barcellona), Gil (Tottenham); Gonçaloramos (Benfica), Gravenberch (Ajax), Greenwood (Manchester United), Gvardiol (Lipsia), Ihattaren (Sampdoria), Ilaix Moriba (Lipsia), Kossounou (Bayer Leverkusen), Madueke (PSV), Mambimbi (Young Boys), Martinelli (Arsenal), Mudryk (Shakhtar Donetsk), Musiala (Bayern Monaco), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcellona), Piccoli (Atalanta), Yeremi Pino (Villarreal), Reyna (Borussia Dortmund), Saka (Arsenal), Saliba (Olympique Marsiglia), Satriano (Inter), Thomas (Leicester), Thuram-Ulien (Nizza), TImber (Ajax), Wirtz (Bayer Leverkusen), Zabarrnyj (Dinamo Kiev)