Granada-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Elmas e Politano invertono la posizione?

Non ci sono - e non possono esserci - tanti dubbi che si annidano nella testa di Rino Gattuso per fare la formazione per Granada-Napoli. D'altronde con solo due cambi a disposizione scegliere gli uomini è esercizio di facile compimento. Dovrebbero restare fuori Bakayoko e Zielinski, in modo da permettergli di rifiatare. Rimpiazzati uno da Lobotka e l'altro da Elmas. Di seguito le probabili formazioni proposte da La Gazzetta dello Sport, secondo cui Politano ed Elmas potrebbero invertire la loro posizione.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejon, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Molina

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Elmas, Politano, Insigne; Osimhen