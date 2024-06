Gyokeres e quel like galeotto, CdS: "Napoli ha pensato a lui per il dopo Osimhen"

Ne avevamo parlato su Tuttonapoli nella giornata di ieri, e la curiosità social è finita anche sui quotidiani.

"Conte al Napoli" e spunta il like del bomber Gyokeres dello Sporting Lisbona. Ne avevamo parlato su Tuttonapoli nella giornata di ieri, e la curiosità social è finita anche sui quotidiani. A commentare il gradimento social del centravanti all'avvento di Antonio Conte al Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Conte al Napoli: «Mi piace». L’emoji del pollicione in calce al post pubblicato dalla comunità “433”, 73,2 milioni di follower, è di quelli vip, di un very importanti del calcio: Gyökeres. Viktor con la K. Di certo l’apprezzamento social del centravanti svedese, capocannoniere della Primeira portoghese con 29 gol, 43 in 50 partite comprese le coppe, ha seminato entusiasmo sull’entusiasmo dilagante: il Napoli ha pensato anche lui nell’ambito delle verifiche e delle valutazioni per l’eventuale dopo Osimhen, Victor con la C, destinato a riempire pagine e pagine estive della cronaca sportiva. Ma queste sono altre storie e si vedrà".