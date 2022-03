"Ho due notizie da darvi": così Spalletti nello spogliatoio dopo la vittoria sulla Lazio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela un curioso retroscena relativo al dopo partita di Lazio-Napoli

Questo l'annuncio di Spalletti al gruppo: 'Siete primi in classifica'. E giù applausi, risate e sprazzi di gioia vera. E poi, giusto per tenere ancora più alto il morale della truppa, via con il jolly del meritato riposo in coda alla mitragliata di impegni in serie: 'Ci vediamo mercoledì'. Cioè domani. Pausa raddoppiata, adios stress e tossine: domenica si va in scena con i ragazzi di Pioli, il profumo dello scudetto è ovunque e il signor Luciano ha ritenuto di allentare la pressione innescata dalle aspettative"