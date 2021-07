ADL fa tremare la A: minaccia di non far partire il campionato se non si riaprono stadi

I club in pressing con il governo "Stadi di nuovo pieni con il green pass". Si parla della questione stadi sull'edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta di un Aurelio De Laurentiis particolarmente agguerrito sulla questione: "C’è preoccupazione per l’impossibilità di avviare le campagne abbonamenti e di vendere gli ingressi delle hospitality. Nessuno si accontenta della quota d’afflusso del 25% prevista adesso, sperano che attraverso il passaporto vaccinale si possa tornare al 100%.

De Laurentiis ha minacciato di nuovo di non far partire la serie A in caso di richieste non ascoltate. Inoltre, la maggior parte dei club invoca una ulteriore dilazione delle imposte. Oggi nuova assemblea di Lega con l’a.d. de Siervo attaccato da Genoa e Roma, lo accusano di aver venduto al ribasso i diritti esteri".