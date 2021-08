ADL si prepara all'esordio in campionato: il patron presente al Maradona per il Venezia

Anche Aurelio De Laurentiis si prepara all'esordio in campionato contro il Venezia domenica sera al Maradona. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport "In tribuna ci sarà il presidente De Laurentiis che ha appena ingaggiato un difensore indicatogli dallo stesso Spalletti: Juan Jesus sarà convocato e siederà in panchina" si legge sul quotidiano.