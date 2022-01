Cdm - 8 positivi e Salernitana ridotta in 13: sarà sfida impari al Maradona

Dagli 11 ai 13 professionisti disponibili, 8 giocatori contagiati, e 5-6 giovani aggregati dalla Primavera, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno parlando di una "sfida impari quella che domani al Maradona affronterebbe la Salernitana contro il Napoli, se si dovesse giocare. I granata sono passati dai 9 Covid di giovedì agli 8 di ieri sera con qualche giocatore negativizzato ma afflitto da problemi respiratori. L’Asl non può vietare alla squadra di sostenere la gara perché non è stata superata la soglia del 35% su una rosa di 25 atleti. Ribery non ci sarà, fastidi per Simy".