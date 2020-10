CdM - ADL a Castel Volturno, messaggio chiaro ai giocatori su situazione economica e norme anti-Covid

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha raccontato della visita di ieri di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, con la consegna dei regali da parte del patron ai giocatori per la vittoria in Coppa Italia. Occasione, questa, anche per lanciare un messaggio ai giocatori, come riporta questa mattina il quotidiano: "Il patron ha scelto il metodo del “bastone e della carota”, ribadendo alla squadra la difficile situazione economica mondiale, i sacrifici compiuti nella gestione dell’azienda Napoli e la necessità che soprattutto chi gode di una situazione privilegiata s’adegui a regole e restrizioni".