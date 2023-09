Cdm - ADL non vuole esonerare Garcia: osserverà con attenzione le prossime gare

De Laurentiis, dopo la sconfitta contro la Lazio, ha voluto aspettare le tre trasferte consecutive

De Laurentiis, dopo la sconfitta contro la Lazio, ha voluto aspettare le tre trasferte consecutive. Non è stato per nulla soddisfatto della gara di Genova, ha portato a casa la vittoria conquistata con un po’ di sofferenza in Champions League e incassa la crescita nella prestazione a Bologna, non ha alcuna intenzione di colpire il progetto tecnico e osserverà con attenzione le prossime gare. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.