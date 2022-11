Cdm - Allarme per la sconfitta ad Anfield: facce tristi dei giocatori lo dimostrano

Perdere non fa mai piacere, anche quando la sconfitta è indolore e celebra il primato nel girone di Champions davanti al Liverpool

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perdere non fa mai piacere, anche quando la sconfitta è indolore e celebra il primato nel girone di Champions davanti al Liverpool vice-campione d’Europa. I cinque minuti finali (più sette di recupero) di una partita giocata ad alti livelli hanno lasciato il segno. Le facce tristi dei calciatori del Napoli all’uscita da Anfield lo dimostrano, Spalletti l’ha colto e ha insistito sin dal viaggio di ritorno per ribaltare la delusione per la sconfitta nell’orgoglio per il cammino nel girone e la prestazione sul campo del Liverpool. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.