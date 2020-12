CdM - Atletico su Milik, proposta interessante al polacco: le cifre

L'Atletico Madrid sta spingendo in queste ore per provare a mettere le mani in maniera concreta su Arek Milik. I colchoneros avrebbero già incassato il sì del giocatore polacco, anche grazie ad una proposta molto interessnte, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno: "Milik, che ieri è tornato ad allenarsi a parte a Fuorigrotta, è l’obiettivo principale dei madrileni, che hanno formulato al centravanti polacco una proposta d’ingaggio interessante, di circa 4 milioni di euro".