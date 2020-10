CdM - Bakayoko conoscerà oggi i nuovi compagni: Giuntoli aveva anche un piano B

Bakayoko domenica è sbarcato in Italia, ha sostenuto le visite mediche, poi si è trasferito a Napoli, dove soggiorna in un albergo in pieno centro ed è pronto ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra oggi pomeriggio quando il gruppo tornerà a lavorare a Castel Volturno. Giuntoli aveva anche un piano B: Idrissa Doumbia che allo Sporting Lisbona non sta trovando spazio per le frizioni con l’allenatore Ruben Amorim. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.