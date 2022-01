Cdm - Champions l'obiettivo, ma la squadra ora ci crede: si può alzare l'asticella

Non solo Lobotka ieri a Kiss Kiss Napoli. Anche Mertens, Zielinski, Lozano ed altri giocatori del Napoli non si nascondono e hanno avuto - scrive il Corriere del Mezzogiorno - un pensiero per lo scudetto, con la consapevolezza del valore dell’organico, una volta superata l’emergenza: "L’Inter ha un vantaggio di quattro punti, con la trasferta di Bologna da recuperare, ma gli azzurri ci credono. L’obiettivo è entrare nelle prime quattro posizioni, portare a casa la qualificazione in Champions, ma anche alzare l’asticella, tener vivi i sogni aiuta ad alzare il livello dell’adrenalina e dell’autostima".