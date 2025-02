CdM - Conte ha scelto il modulo: scelta coraggiosa contro Inzaghi

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista del match più atteso dell'anno, contro l'Inter capolista, in programma domani alle 18 al Maradona: Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi per quanto riguarda il sistema di gioco da adottare. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Antonio Conte è alla prese con le ultime idee di formazione ma non si discosterà dal 3-5-2 e si sfiderà a specchio con il suo avversario Simone Inzaghi. Il tecnico salentino non è spaventato dalle nove reti al passivo nelle ultime sei giornate, cioè da quando è stato adottato il modulo con le due punte".