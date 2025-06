Il Napoli fa sul serio per Lee Kang-in: Psg ufficialmente informato dell'interesse

Il Napoli fa sul serio per Lee Kang-in. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il primo affondo, comunque, è in atto su Lee Kang-in, trequartista coreano del Psg, un uomo duttile che può fare la mezzala e giocare più avanzato, uno in grado di produrre gol e assist. I campioni d’Europa sono stati ufficialmente informati dell’interesse del Napoli e stanno valutando.

Sia nell’estate 2024 sia a gennaio si rifiutarono di inserirlo sul tavolo delle trattative per Kvara, ma ora la storia dovrebbe cambiare, soprattutto perché il calciatore aspira ad avere più spazio di quello ricavato nella stagione appena conclusa: più o meno la metà dei minuti complessivi, neanche un secondo nella finale di Champions vinta con l’Inter".