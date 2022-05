CdM - Così le Curve si preparano a salutare Insigne: cosa filtra dal mondo ultras

Napoli saluterà Lorenzo Insigne domenica in occasione della sfida contro il Genoa. Come lo saluterà il tifo organizzato?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli saluterà Lorenzo Insigne domenica in occasione della sfida contro il Genoa. Come lo saluterà il tifo organizzato? Lo ipotizza il Corriere del Mezzogiorno: "Dal mondo delle due curve filtra il proposito di dedicare ad Insigne messaggi di stima e di affetto con striscioni per lui. La scena poi passerà ad Insigne che potrebbe anche fare un discorso a fine partita".