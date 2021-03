CdM - Ecco il Napoli cattivo di Gattuso: i dettagli tattici della vittoria sul Bologna

Tris del Napoli contro il Bologna. L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così la partita: "Eccolo il Napoli cattivo di Rino Gattuso. Che gioca verticale, va in pressing nell’area avversaria, e accetta anche di non tenere costantemente il predominio del campo. Non si concede strafalcioni in difesa, mantiene lo spirito compatto dopo essere passato in vantaggio con un colpo da biliardo del solito Lorenzo Insigne nel primo tempo".