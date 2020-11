CdM - Gattuso, uomini contati a Castel Volturno: il tecnico teme nuovi contagi dalle nazionali

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, prova a riportare l'attenzione sul terreno di gioco - oltre le polemiche legate al ricorso respinto - mettendo sulla sulla difficile situazione che si ritroverà oggi a Castel Volturno Rino Gattuso: "Grossi problemi per Rino Gattuso che oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, dovrà far a meno di 15 calciatori convocati nelle rispettive nazionali e sarà costretto a preparare la sfida con il Milan con gli uomini contati. A diverse altre squadre, invece, l’Asl ha impedito di inviare calciatori in Nazionale. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che preoccupa il tecnico: quello di far fronte a nuovi contagiati dopo gli impegni internazionali".