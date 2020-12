CdM - Il 'musone' di Gattuso ad Insigne un complimento nel percorso di crescita del capitano

Chi sorride di più tra Lorenzo Insigne e Rino Gattuso? Si parla del capitano e del tecnico sulle pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sul rapporto molto solido tra i due: "In campo, che in sia partita o anche in allenamento, è un bel testa tra capitano e allenatore del Napoli. Eppure il “musone” se l’è beccato Insigne. E forse in pochi hanno inteso che si è trattato di un complimento. Buttato lì nel bel mezzo di un percorso di crescita battezzato proprio da Gattuso a sostegno del suo capitano.

Provocare significa far leva sull’orgoglio. Significa scatenare una reazione. Insigne annuisce e porta a casa. E poi fa gol, ancora una volta. Con cattiveria, cinismo, furbizia e naturalmente tanto tanto talento. Altro che sorriso, Gattuso vuole che si senta leader, bomber anche. Sono settanta con la maglia del Napoli, meno uno da Antonio Careca. In testa però c’è Maradona, per raggiungerlo un po’ ancora ce ne vuole".