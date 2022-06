CdM - Il Napoli vuole inserire una clausola nel rinnovo di Fabiàn: la situazione

"In virtù delle situazioni in uscita, ci sono dei movimenti in entrata che possono svilupparsi".

Per Fabian Ruiz il Napoli propone d’allungare il contratto fino al 2024 e inserire una clausola rescissoria di 30 milioni di euro per evitare il rischio di perderlo a zero fra un anno. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che sullo spagnolo scrive: "L’accordo tra le parti è ancora lontano ma allo stesso tempo non ci sono ancora pretendenti agguerrite sul mercato, il Real Madrid e il Barcellona sembrano abbastanza bloccate. In virtù delle situazioni in uscita, ci sono dei movimenti in entrata che possono svilupparsi.