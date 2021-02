CdM - Il punto sugli infortunati: 4 azzurri possono recuperare per il Benevento

Diego Demme è ai box e non è riuscito a recuperare per l'Atalanta, al pari di Elseid Hysaj, David Ospina e Andrea Petagna, tutti alle prese con guai fisici. Ma, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Rino Gattuso potrebbe recuperare queste quattro pedine in vista della sfida col Benevento in programma tra una settimana: "Demme non ce l’ha fatta a rientrare per l’Atalanta, si punta a metterlo a disposizione per la sfida di giovedì ma non è detto che ce la faccia, seguendo la linea della cautela potrebbe tornare contro il Benevento così come Hysaj e forse anche Ospina e Petagna”.