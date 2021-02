CdM - Il punto sui ritorni di Koulibaly, Hysaj e Ghoulam

Rino Gattuso attende rinforzi per una difesa in piena emergenza, considerate le tante assenze che hanno tolto ogni possibilità di scelta al tecnico nelle ultime uscite del Napoli. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid-19, non recupereranno per la gara di Europa League, si spera che possano negativizzarsi in tempo per la trasferta di campionato contro l’Atalanta. La difesa ha gli uomini contati, Hysaj potrebbe farcela a rientrare entro fine mese" si legge sul quotidiano.