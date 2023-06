CdM - Intrigo diesse: spunta Massara (sondato dalla Juve che attende Giuntoli)

a questione viene riassunta così dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Oltre all’allenatore, c’è il fronte aperto riguardo al direttore sportivo ancora da chiarire in casa Napoli. La questione viene riassunta così dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Giuntoli è in vacanza a Capri, poi andrà ad Istanbul per vedere la finale di Champions League, De Laurentiis al momento non sembra intenzionato a liberarlo.

Si è creata una situazione di stallo, la Juventus, che ha già un accordo con Giuntoli, attende l’evolversi dei fatti mentre nel giro dei direttori sportivi c’è da aggiungere il profilo di Frederic Massara, «liberato» dal Milan insieme a Maldini. Il Napoli può diventare un’opzione se De Laurentiis dovesse concedere il via libera a Giuntoli, la stessa Juventus nei mesi scorsi ha sondato il terreno per Massara prima di virare in maniera forte sull’attuale direttore sportivo del Napoli.