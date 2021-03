CdM - Lozano punta a rientrare per la settimana infernale: il punto sul recupero

Petagna rientrerà dopo la sosta ma per la settimana infernale si punta a ritrovare Lozano. Il Chucky andrà avanti nel percorso di recupero in questa settimana, a San Siro potrebbe partire dalla panchina calibrando il suo rientro nell’arco delle tre gare. Il primo obiettivo è il recupero delle energie sotto il profilo atletico e mentale, Gattuso ha optato per due giorni di riposo, gli allenamenti riprenderanno domani, non accadeva dalla settimana di stop per la pausa natalizia. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.