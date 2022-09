CdM - Lozano verso il forfait: Spalletti non lo convocherà per una ragione

Lozano è stato fermato da una sindrome parainfluenzale e negli ultimi due giorni non si è allenato. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano è stato fermato da una sindrome parainfluenzale e negli ultimi due giorni non si è allenato. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Oggi dovrebbe ritrovare il campo con un allenamento personalizzato; si valuteranno le sue condizioni ma è probabile che si deciderà di non convocarlo, consentirgli di allenarsi e ritrovare il massimo della condizione in vista della gara contro i rossoneri.