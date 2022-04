CdM - Napoli deferito, ma non c'è rischio penalizzazione: solo un'ammenda per il club

Il Napoli, secondo le norme, non dovrebbe rischiare se non un ammenda con diffida, venendo contestata solo la violazione dell’articolo 31 comma 1

In seguito alla presunta violazione del protocollo Covid, il Napoli è stato deferito dal Procuratore Federale dopo l'attività istruttoria e l'esame degli atti del procedimento, insieme ad altre società: Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara, Pescara.

Cosa rischiano gli azzurri? Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli, secondo le norme, non dovrebbe rischiare se non un ammenda con diffida, venendo contestata solo la violazione dell’articolo 31 comma 1, ossia «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali o i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica»".