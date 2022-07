CdM - Napoli pronto a pagare clausola per Kim: il Rennes è ancora avanti

Kim Min-jae resta la prima scelta per la difesa del Napoli, nonostante il forte pressing del Rennes. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

Kim Min-jae resta la prima scelta per la difesa del Napoli, nonostante il forte pressing del Rennes. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli cerca di battere la concorrenza con le sirene della Champions League, il Rennes giocherà l’Europa League. Il Napoli è pronto anche a pagare la clausola di 20 milioni. Il rischio che il Rennes possa aggiudicarsi la partita per Kim esiste, la dirigenza del club di De Laurentiis deve cautelarsi e, infatti, si lavora anche sull’alternativa: Diallo del Paris Saint Germain. Kim è la prima scelta, il Napoli attenderà fino all’ultimo istante disponibile per provare a portare a casa il difensore sudcoreano del Fenerbahce".